‘Rutte moet regie nemen in daklozenprobleem’

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen het kabinet op om verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. Dat doen de ombudsmannen in een brief aan premier Mark Rutte.

„Inmiddels zijn we vele actieprogramma’s, brandbrieven, debatten en Kamervragen verder, maar het aantal daklozen blijft stijgen, net als de wachtlijsten voor opvang”, schrijven de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. „Met schaamte en aanvullende plannen vanuit het kabinet lossen we voor nu het acute huisvestings- en dakloosheidsprobleem niet op. De toegang tot de maatschappelijke opvang in met name grote steden zit potdicht, kinderen worden gescheiden van hun ouders omdat er geen opvangplekken voor gezinnen meer zijn en uitstroom naar sociale huurwoningen zo goed als onmogelijk is.”

De oplossing van het daklozenprobleem is de gemeenten boven het hoofd gegroeid, stellen de ombudsmannen. De Rijksoverheid moet de regie pakken, vinden zij. „Wij verzoeken het Rijk daarom per direct samen met gemeenten dergelijke noodoplossingen mogelijk te maken.”

De vier grote steden schreven in oktober al een brandbrief aan het kabinet waarin ze vroegen om meer geld voor de opvang. Volgens cijfers van het CBS is het aantal daklozen de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40.000.

De Ombudsmannen willen een gesprek met Rutte. „Hopelijk kan zo worden voorkomen dat u zich over een half jaar weer rot schrikt en nog steeds moet schamen over hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen”, zeggen ze.