„Rutte moet afstand nemen van uitspraken Blok”

VluchtelingenWerk Nederland roept minister-president Mark Rutte op om afstand te nemen van de uitspraken van minister Stef Blok. „Blok ondermijnt inspanningen van het kabinet om in Europa gezamenlijke afspraken te maken over een goede opvang van vluchtelingen”, reageert de organisatie.

Blok heeft onder meer gezegd dat hij niet verwacht dat het gaat lukken om binnen de Europese Unie afspraken te maken over het eerlijk verdelen van vluchtelingen over de lidstaten.

„Over xenofobie mag je als bewindspersoon nooit pragmatisch zijn. Minister Blok legt zich hier niet alleen bij neer maar wakkert dit met een nogal incoherent verhaal juist aan. Onder meer door de zorgen van mensen die overlast in hun wijk ervaren in die context te trekken”, vervolgt de organisatie.

VluchtelingenWerk benadrukt dat er voor mensen in gevaar altijd een plek moet zijn in onze samenleving. „Dit is een klap in het gezicht van onze 13.000 vrijwilligers die belangeloos de handen uit de mouwen steken voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Zij laten daarmee zien dat er zowel draagvlak als daadkracht is in onze samenleving voor hun bescherming.”

De organisatie nodigt Blok uit om als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk zijn „ongelijk te komen ondervinden”.

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, is verbijsterd. „Dit zijn hele onheilspellende opmerkingen van uitgerekend de minister die de verantwoordelijkheid heeft om grote internationale problemen van onze tijd op een menswaardige manier op te lossen. In plaats daarvan kiest de minister van Buitenlandse Zaken ervoor om de polarisatie te voeden met spookbeelden over mensen die in wanhoop op onze deuren kloppen op zoek naar hulp en bescherming.”

Ook volgens haar druisen de uitspraken van Blok in tegen de rechten van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. „Dit is een minister onwaardig. Dit staat haaks op alles waar Stichting Vluchteling en - belangrijker nog - het grootste gedeelte van de Nederlanders voor staat.”