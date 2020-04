Rutte: meeste mensen volgden oproep, jammer van enkele ingrepen

Premier Mark Rutte vindt „het goed om te zien” dat de meeste mensen dit weekend gehoor gaven aan de oproep om thuis te blijven, ondanks het mooie weer. „Hier en daar moest jammer genoeg toch worden ingegrepen. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. We moeten dit samen doen”, twitterde hij zondagavond.

Rutte zelf had zondag zoals elke week een overleg op het Catshuis met de deskundigen en de ministers die het meeste bij de coronacrisis betrokken zijn. In de middag was hij in en rond zijn huis, aldus zijn woordvoerder.