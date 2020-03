Rutte: maatregelen tegen coronavirus ongekend in vredestijd

Premier Mark Rutte heeft in zijn toespraak gezegd dat de maatregelen tegen het coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. Dat zei hij in een televisietoespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje.

Daarin ging hij in op de genomen overheidsmaatregelen, op de kwetsbaarheid van ouderen en hun bezorgdheid, de schokgolf die de economie en alle ondernemingen en werknemers treft en de bijzondere inspanningen van de artsen en verplegers.

„Met al het nieuws uit binnen- en buitenland, met alle gebeurtenissen die elkaar in razend tempo opvolgen, is het volkomen logisch dat er heel breed in de samenleving zorgen leven”, zei Rutte.

Hij bood zijn medeleven aan aan de nabestaanden en aan degenen die lijden onder het longvirus. „Je vraagt je af: gebeurt dit echt?”, zei hij. De premier snapt dat iedereen veel vragen heeft over allerlei dagelijkse zaken. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid hebben grote zorgen, zei Rutte. Juist voor hun zullen de risico’s zo klein mogelijk moeten worden gemaakt.

Toch zei hij geen gemakkelijke boodschap te hebben, „De realiteit is, dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.”

Hij benadrukte dat bij het treffen van maatregelen wordt vastgehouden aan de kennis van de deskundigen. „Hun adviezen zijn vanaf het begin leidend”, aldus Rutte.

De premier legde drie scenario’s uit die Nederland kan volgen. Daarbij kiest het kabinet ervoor om het virus „maximaal te controleren.” Dat betekent dat wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken en uit te smeren over een langere periode.

Hij wees verder op de economische gevolgen, zoals mensen die zich zorgen maken over hun baan en ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf.

Rutte: „Mijn boodschap aan de ondernemers van Nederland en hun werknemers is deze: het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek.”

Verder prees hij de onderlinge solidariteit: „Het doet goed te merken dat we voor elkaar klaarstaan als de nood aan de man is. Blijf dat doen. Blijf alert en volg de aanwijzingen op, ook als u sterk en gezond bent, in het belang van mensen die kwetsbaarder zijn. Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.”