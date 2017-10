Rutte legt afwachtende kiezers plannen uit

VVD-leider Mark Rutte heeft de kiezers opgezocht om de plannen van zijn nieuwe kabinet uit te leggen. In een middelbare school in het Brabantse Etten-Leur stond de demissionair én aanstaand premier enkele honderden mensen te woord.

Rutte zette zich bij aankomst nog schrap, want „we gaan het vanavond vast hebben” over „heel veel dingen die u niet bevallen”. Na de presentatie van het regeerakkoord wekte vooral de terugkeer van de belasting op een afgelost huis veel woede, maar die kwam tijdens de vragenronde pas laat aan de orde. Rutte pareerde met de uitleg dat het kabinet voor de maatregel, die al de aflosboete is gaan heten, dertig jaar de tijd neemt. Hij kreeg geen vervolgvragen.

Na een vragencarrousel van anderhalf uur liet Rutte zich ontvallen dat het nieuwe kabinet inderdaad meer ministeries zal tellen met twee ministers. Haastig nam hij dat terug, want „dat moet allemaal nog blijken”.

Een tweede maatregel die op verzet stuit, de verhoging van de btw, kwam helemaal niet aan bod. De linkse oppositie wil een brede beweging ontketenen om die te keren, maar Rutte haalde daarover zijn schouders op. De kritiek is „platte retoriek” als je er niet bij vertelt dat het kabinet andere lasten juist weer verlaagt, vindt hij.

GroenLinks, SP en PvdA klagen dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegelijkertijd van bedrijven juist minder belasting vraagt. Maar ook dat is volgens Rutte niet waar. Door de milieumaatregelen van het kabinet „worden de lasten voor bedrijven per saldo zelfs een heel klein beetje zwaarder”.