Rutte: kou over lek is uit de lucht

Het onderlinge vertrouwen tussen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is ook na het eerste serieuze ‘formatielek’ nog goed. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte gezegd nadat het AD eerder op de dag had geschreven over een mogelijk compromis over medisch-ethische kwesties en uit een vertrouwelijk stuk van de kabinetsformatie had geciteerd.

Volgens Rutte is het niet goed als onderdelen van onderhandelingen uitlekken naar media, maar is er „goed over gesproken” en gaan de gesprekken woensdag verder. Volgens hem worden er over-en-weer geen verwijten gemaakt.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en D66-leider Alexander Pechtold toonden zich eerder zeer ontstemd. Het lekken was niet goed voor het vertrouwen, klonk het bij ingewijden. Vooral ChristenUnie en D66 liggen ver uit elkaar als het gaat om de medisch-ethische onderwerpen.

Het lek ging over een compromisvoorstel van informateur Gerrit Zalm, waar volgens de partijen nog geen akkoord over is. Uit de tekst kan worden opgemaakt dat een nieuw kabinet geen voorstellen zal doen om de regels over hulp bij zelfdoding te verruimen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden wel meer onderzoek mogelijk willen maken naar embryo’s.

Tegelijkertijd zouden de partijen elkaar wel vrij laten bij stemmingen over heikele medisch-ethische kwesties. Zo zou een nieuw kabinet een initiatiefwet van D66 voor de verruiming van de euthanasieregels voor mensen die hun leven voltooid vinden niet tegenhouden, aldus het AD.