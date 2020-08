Rutte houdt toespraak bij 75-jarige herdenking bevrijding Indië

Minister-president Mark Rutte houdt zaterdag een toespraak bij de nationale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is die dag precies 75 jaar geleden dat Japan capituleerde. Dat betekende tegelijkertijd de bevrijding voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de herdenking, die wordt gehouden bij het Indisch Monument in Den Haag.

De jaarlijkse herdenking van alle slachtoffers van het Japanse oorlogsgeweld trekt gewoonlijk duizenden belangstellenden. Maar dat kan dit jaar niet wegens de maatregelen tegen het coronavirus. De herdenking is toegankelijk voor een beperkt aantal hoogwaardigheidsbekleders en andere genodigden. De omgeving van het Indisch Monument is zaterdag hermetisch afgesloten, om te voorkomen dat mensen toch op afstand gaan kijken. Op een aantal plekken in het land zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Na de oorlog in Indië kwamen meer dan 350.000 mensen naar Nederland, aldus de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. „Hun komst heeft de Nederlandse samenleving verrijkt en blijvend veranderd.” Tegenwoordig wonen er in Nederland zo’n 2 miljoen mensen met „Indische roots”.

Op 15 augustus wordt er officieel gevlagd in het hele land. Veel mensen dragen ook de Melati (Indische jasmijn), het symbool voor de herdenking.

De NOS zendt de herdenking rechtstreeks uit van 12.10 uur tot 13.30 uur op NPO1. Zaterdagavond volgt op NPO2 vanaf 19.50 uur een rechtstreeks herdenkingsprogramma vanuit de Cruise Terminal in Rotterdam. In dit programma praat Winfried Baijens met verscheidene generaties Indische Nederlanders.