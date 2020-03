„Houd dit alsjeblieft allemaal vol”, zei premier Mark Rutte dinsdag tijdens zijn persconferentie, waarin hij opnieuw het belang benadrukte dat „wij ons allemaal” aan de regels houden. Ook de komende weken zal volgens de premier nog veel gevraagd worden van ieders geduld en aanpassingsvermogen. „Alleen samen krijgen we dit coronavirus onder controle.”

Rutte wees erop dat te zien is dat de maatregelen heel voorzichtig effect beginnen te krijgen, dat de dagcijfers iets aan het afplatten zijn. „Op dit moment ligt de doorgeefsnelheid van het virus op 1 of misschien wel onder 1. Dus dat betekent dat één persoon één andere persoon infecteert of dat het er misschien wel net onder zou kunnen liggen.” Als dat laatste gebeurt, dooft de virusuitbraak geleidelijk uit.

Nederland gaat met de „intelligente lockdown” door, zei Rutte. Dat houdt in dat niet iedereen helemaal hoeft thuis te blijven. „Maar dan moeten we ons wel aan de maatregelen houden. We gaan door een van de zwaarste periodes en heftigste crises buiten oorlogstijd. En in een volwassen democratie als Nederland met volwassen, trotse mensen kun je dit alleen met zijn allen doen. Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt, je mot dit en je moet zus etcetera.”

Rutte zei grote bewondering te hebben voor „het aanpassingsvermogen, de zelfdiscipline en het improvisatievermogen van zo ongeveer iedereen in ons land.” Hij doelde op supermarkten en andere winkels, scholen en universiteiten die in korte tijd allerlei oplossingen hebben bedacht, maar ook al die thuis werkende ouders die „met kunst- en vliegwerk” hun kinderen helpen met het schoolwerk en ze ook proberen onder controle te houden.”

Hij noemde ook ondernemers die noodvoorzieningen treffen en alle doorwerkers „die ons land draaiende houden. Zéker in de zorg, waar van iedereen veel gevraagd wordt, ook van mensen die schoonmaken, de logistiek”, zei Rutte.

„Houd dit alsjeblieft allemaal vol, achter de voordeur en daarbuiten. Op straat en in de supermarkt. Wees aardig en begripvol voor elkaar. Mensen staan klaar om elkaar te helpen als dat nodig is. Kijk ook om je heen, klop een keer op het raam bij de buren of bij ouderen om te vragen of je nog iets kan doen.”