Rutte: hard ingrijpen tegen corona nodig, vooral in grote steden

De situatie rond het coronavirus in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is inmiddels „ernstig”, en maakt hard ingrijpen noodzakelijk. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens een ingelaste persconferentie. Hij stelt vast „dat veel andere regio’s ook die kant opgaan”.

„Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen”, aldus Rutte. Daarom neemt het kabinet landelijk maatregelen om het virus te stoppen. Die worden dinsdag om 18.00 uur van kracht, en blijven drie weken gelden.

Voor het weekeinde dacht het kabinet nog te kunnen volstaan met extra maatregelen in alleen de grote steden. Rutte noemt het „voortschrijdend inzicht” dat slechts enkele dagen later toch op grote schaal landelijke beperkingen noodzakelijk blijken.

De premier benadrukte dat eenieders gedrag bepaalt of deze aanpak voldoende is om het aantal besmettingen terug te dringen. Iedereen zal zich moeten blijven houden aan de basisregels wat betreft hygiëne en afstand houden. Nu gebeurt dat onvoldoende. „Wij bepalen of we het virus eronder krijgen”, aldus Rutte.