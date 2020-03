Rutte: grootste crisis in vredestijd sinds WOII

De strijd tegen het coronavirus is volgens premier Mark Rutte voor Nederland „de grootste crisis in vredestijd” sinds de Tweede Wereldoorlog. „Het lijkt me aanzienlijk groter dan de oliecrisis van 1973.”

„Ik heb zoiets in mijn leven nog niet meegemaakt”, zei de minister-president na afloop van de ministerraad. Volgens hem verkeren we in een „massief zware tijd” waarbij het land „praktisch op slot is”.

Rutte sprak maandag het land toe via radio en televisie. Het was de eerste keer sinds de oliecrisis van 1973 dat zoiets gebeurde. De toespraak was volgens Rutte nodig omdat hij wilde uitleggen wat het kabinet doet in deze crisis en een beroep wilde doen op de burgers om hun aandeel daarin te nemen.

Koning Willem-Alexander zal het land vrijdagavond ook toespreken over de coronacrisis. „Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel bijzonder en heel waardevol is”, zei Rutte.