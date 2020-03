Rutte: Groepsimmuniteit belangrijk om virus tegen te gaan

Bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus is het van belang dat in Nederland gecontroleerd een „groepsimmuniteit” wordt opgebouwd. „Het virus is onder ons en zal voorlopig onder ons blijven”, zei premier Mark Rutte in zijn toespraak maandag. Voorop blijft staan dat de maatregelen die het kabinet heeft ingesteld, ertoe moeten leiden dat het virus zich meteen minder snel verspreidt onder mensen.

Rutte legde uit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. De meeste mensen krijgen alleen lichte klachten. Als iemand het virus heeft gehad, is deze persoon daarna meestal immuun, zoals ook met de mazelen het geval is. Uiteindelijk raken steeds meer mensen immuun, zodat de kans kleiner wordt dat het virus overspringt op ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. „Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen”, aldus Rutte.

Het is wel zo dat het maanden of langer kan duren om zo’n groepsimmuniteit op te bouwen, zei de premier. Daarom moet onmiddellijk het aantal contacten tussen mensen fors worden beperkt, zodat het virus zich minder snel verspreidt. De maatregelen die het kabinet hiervoor instelde, moeten een piek in het aantal besmettingen afvlakken en uitsmeren over een langere periode. Dat kan voorkomen dat de zorg niet overbelast raakt door de coronapatiënten.

Twee andere scenario’s die Rutte schetste - zoals het virus onbeheerst zijn gang laten gaan of juist het land helemaal op slot gooien om het virus tegen te houden - werken niet. Het leidt tot een overbelasting van de zorg waardoor niet alle zieken kunnen worden geholpen. Het land voor lange tijd platleggen, als dat al kan, heeft grote gevolgen. Bovendien helpt het niet, omdat het virus daarna meteen weer zal opduiken als alle maatregelen worden ingetrokken, zei Rutte.