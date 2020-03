Rutte: gezinsquarantaine is echt belangrijk

De maatregel dat een heel gezin thuis moet blijven als één van de gezinsleden verkouden en benauwd is of koorts heeft, is een heel belangrijke in de strijd tegen het de verspreiding van het coronavirus. Dat zei premier Mark Rutte na crisisberaad van het kabinet woensdag.

Tot maandag tot deze strengere maatregel werd besloten, gold dat gezinsleden die verkouden zijn, thuis moeten blijven. De gezinsquarantaine geldt niet voor iemand die in een vitale sector werkt. Die persoon mag wel gaan werken, tenzij hij of zij ook klachten heeft.

Rutte vond dat deze maatregel maandag te weinig aandacht kreeg te midden van alle maatregelen die na het vorige crisisberaad maandag bekend werden gemaakt.