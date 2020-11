Rutte feliciteert Biden en Harris met verkiezingswinst

Premier Mark Rutte heeft zaterdagavond aanstaand Amerikaanse president Joe Biden en aanstaand vicepresident Kamala Harris gefeliciteerd met de winst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

„Namens het kabinet feliciteer ik @JoeBiden en @KamalaHarris van harte met hun overwinning bij de spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik kijk ernaar uit om de goede relatie tussen onze landen voort te zetten en hoop hem hier snel persoonlijk over te spreken”, schrijft hij op Twitter. Hij verzond het bericht ook in het Engels.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok feliciteert de twee via Twitter: „Felicitaties aan @JoeBiden & @KamalaHarris. Zie er naar uit de sterke band tussen Nederland en de Verenigde Staten, onder andere op gebied van veiligheid, voort te zetten. Samenwerking tussen Europa & de VS is cruciaal om de economie weer op gang te krijgen & om democratische vrijheden en mensenrechten te verdedigen.”