Rutte en Wilders ruziën over vrouwen

VVD-leider Mark Rutte heeft PVV-rivaal Geert Wilders verweten zich als een vrouw te gedragen die lelijk wil zijn om niet bemind te worden. Rutte reageerde daarmee op het verwijt van Wilders dat hij niet mocht meedoen aan de onderhandelingen over een nieuwe coalitie.

De PVV wil met haar standpunten en opvattingen eigenlijk worden afgewezen, aldus Rutte. „Wilders is wat dat betreft een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden en daarom ook zichzelf zo onaantrekkelijk mogelijk voordoet.”

Wilders reageerde meteen: „Wie zegt dit? Heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad.” Rutte erkende: „Ook waar. Dat ze dat niet weten.”

De aanvaring was donderdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over het regeerakkoord van de nieuwe coalitie.