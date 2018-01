Rutte en Van Aartsen bij herdenking Holocaust

In Amsterdam is zondag de Holocaust herdacht, de Jodenvervolging door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan de herdenking in het Wertheimpark was een stille tocht vanaf het stadhuis naar het park. Onder anderen waren premier Mark Rutte en waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aanwezig.

In zijn toespraak zei Rutte dat „niet herdenken geen optie” is. „En daarom komen wij ieder jaar samen. Als eerbetoon aan Joden, Roma en Sinti die werden vermoord om wie zij waren.” De premier memoreerde dat van de 140.000 Joden in Nederland er 102.000 de oorlog niet hebben overleefd.

„Het hedendaags antisemitisme maakt mensen nog altijd angstig en voorzichtig”, aldus de premier. Rutte haalde ook een uitspraak aan van de eigenaar van het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam waar in december de ruiten werden ingeslagen. „Er is altijd wel angst. Het zit in je achterhoofd”, zo citeerde de premier restauranteigenaar Daniël Baron. Van Aartsen ging tijdens zijn toespraak vooral in op het lot van de 18.000 Nederlandse Joodse kinderen die omkwamen.

Premier Mark Rutte legde namens het kabinet een krans bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’.

De door het Nederlands Auschwitz Comité georganiseerde herdenking sluit jaarlijks op de laatste zondag van januari alle activiteiten ter nagedachtenis aan de Holocaust af. Die vinden meestal plaats rond 27 januari, de dag waarop Russische soldaten in 1945 vernietigingskamp Auschwitz bevrijdden. Sinds 2005 geldt die dag als internationale herdenkingsdag voor de Holocaust.