Rutte en May: onacceptabele cyberoperaties

Premier Mark Rutte en zijn Britse ambtsgenoot Theresa May hebben in een gezamenlijke verklaring de „onacceptabele cyberoperaties” van de Russische militaire inlichtingendienst tegen de OPCW veroordeeld.

„Deze poging om toegang te verkrijgen tot de beveiligde systemen van een internationale organisatie, die zich wereldwijd inspant voor de uitbanning van chemische wapens, toont wederom dat de GROe zich niets aantrekt van internationale waarden en de rechtsorde die ons allen beschermt”, aldus Rutte en May. „De roekeloze operaties van de GROe variëren van destructieve cyberoperaties tot de inzet van chemische middelen, zoals we hebben gezien in Salisbury.”

Volgens de twee bekrachtigt het optreden van donderdag de duidelijke boodschap van de internationale gemeenschap. „Wij zullen de internationale rechtsorde blijven verdedigen en internationale organisaties blijven beschermen.”

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit als Rutte en May. „Ondermijning van internationale organisaties in ons land door cyberoperaties is onacceptabel”, liet hij via Twitter weten. Hij herhaalde dat de Russische vertegenwoordiger in Nederland op het ministerie van Buitenlandse Zaken is ontboden.