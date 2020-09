Rutte en De Jonge willen coronasessie ‘met iedereen die wil’

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge willen een „digitale ontmoeting” organiseren zodat „iedereen die vragen heeft deze kan stellen”. Dat kondigde Rutte aan in een persconferentie over de coronacrisis.

„Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben”, zei de premier dinsdag. „Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor.” Het kabinet vindt het naar zijn zeggen belangrijk in gesprek te gaan met Nederlanders over het beleid en de aanpak van het coronavirus.

„Ik zeg er bij, we kunnen niet om de cijfers heen”, zegt Rutte. Maar er is volgens hem „niet één waarheid om met de gevolgen van corona om te gaan”. Daarom praat het kabinet ook met deskundigen buiten het Outbreak Management Team (OMT), dat advies geeft over de bestrijding van het virus zelf.