Rutte en De jonge beantwoorden online vragen over coronabeleid

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge beantwoorden woensdag via Facebook en YouTube prangende vragen van Nederlanders over het coronabeleid. Tijdens de persconferentie aan het begin van de maand kondigde Rutte al aan een „digitale ontmoeting” met burgers te willen organiseren.

Het vertrouwen in het coronabeleid heeft een flinke deuk opgelopen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder deze week. Felle tegenstanders zoals de protestclub Viruswaanzin, demonstreren geregeld tegen de coronamaatregelen.

Premier Rutte richtte zich op de jongste coronapersconferentie direct tot critici. „Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben. Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor”, aldus de minister-president. Hij wil dan ook in gesprek met Nederlanders over zijn beleid en de aanpak van het virus.

Omdat het kabinet al maandenlang strijdt tegen het virus en een vaccin er waarschijnlijk op zijn vroegst begin volgend jaar is, vindt Rutte het belangrijk om te praten met ‘gewone’ Nederlanders over de regels en de effecten ervan op de samenleving.