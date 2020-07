Rutte ‘diep getroffen’ door fataal helikopterongeluk militairen

Premier Mark Rutte is „diep getroffen” door het helikopterongeluk dat twee militairen bij Aruba het leven heeft gekost. „Echt vreselijk nieuws”, zei de premier tijdens een pauze in de onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting van de Europese Unie.

„Ik denk dat iedereen geschokt is bij Defensie, in Nederland”, aldus Rutte over de crash van de NH90-heli zondagmiddag lokale tijd. „We leven natuurlijk zeer mee met de familie, met nabestaanden. Ik wens hen veel sterkte in deze verdrietige tijd.”

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) laat weten dat „wij diep bedroefd zijn door het overlijden van twee van onze militairen. Ik wens hun naaste familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.”