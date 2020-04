Rutte: coronamaatregelen niet of slechts beperkt versoepelen

Mogelijk kunnen de strenge coronamaatregelen vanaf eind deze maand iets soepeler worden. Maar - als dat al mogelijk is - dan zal het beperkt zijn. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van de bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Hij temperde de verwachtingen dat alles na 28 april weer „normaal” zal zijn. „De normale samenleving zoals we die hadden, zie ik zo snel niet terugkeren.” Dinsdag maakt het kabinet bekend wat de maatregelen na 28 april worden. „Het kan ook zijn dat we het hele pakket verder verlengen.”

Rutte benadrukte nogmaals dat hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op een versoepeling „stap voor stap”. Maar „we moeten ook niet uitsluiten dat we op bepaalde punten mogelijk weer een stap terug moeten zetten”.

Hij complimenteerde iedereen nogmaals die tijdens het afgelopen weekeinde netjes binnen was gebleven, ondanks het lekkere weer. „Alleen op die manier houden we de situatie in de ziekenhuizen onder controle.” Rutte zei tijdens de persconferentie woensdag dat zijn belangrijkste boodschap is en blijft: hou vol.