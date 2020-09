Rutte: coronacrisis doet vertrouwen in de politiek toenemen

Premier Mark Rutte is blij dat de waardering voor de politiek in het algemeen in de lift zit. Hij denkt dat Nederlanders het waarderen dat het kabinet en de oppositie de coronacrisis samen te lijf zijn gegaan, zei hij in gesprek met het ANP.

Voor het eerst sinds het aantreden van het huidige kabinet heeft een meerderheid van de bevolking vertrouwen in de politiek, meldde de NOS op basis van onderzoeksbureau Ipsos. Rutte ziet een verband met de crisis. „Ik denk dat het door mensen wordt gewaardeerd, in tijden van ernstige vraagstukken, dat je elkaar niet politiek vliegen loopt af te vangen. Het zegt volgens mij iets over de oppositie in Nederland. We doen het samen.”

Over een half jaar zijn er verkiezingen, woensdag beginnen de Algemene Politieke Beschouwingen, maar Rutte verwacht dat die constructieve opstelling stand zal houden. „Er zal echt wel hier en daar een uitvergroting van verschillen van mening plaatsvinden, maar ik vermoed dat de komende dagen overwegend het gezamenlijke belang zal overheersen. Hoe gaan we medisch en economisch door de komende fase van de crisis heen.”

„En als de oppositie dan zegt dat met de steunpakketten dingen anders kunnen, daarover zijn we intensief in gesprek.” Het kabinet was ook voor de coronacrisis al aangewezen op de oppositie, omdat het in de Eerste noch de Tweede Kamer over een meerderheid beschikt. „Maar specifiek in deze tijd, is mijn waarneming, dat het gezamenlijke overheersender is dan de verschillen.”

Onder de critici van de regering maakt Rutte een onderscheid tussen mensen die het bestaan of gevaar van het virus ontkennen, en de „grotere groep die bezorgd is over de aanpak van het virus”. Met die laatste groep „moet je juist wel in gesprek. Maurice de Hond, die het heeft over aerosolen, anderen die een bijdrage aan het debat leveren. Dat is nuttig, die houden ons allemaal scherp.”

Corona overheerst de agenda, maar in de laatste zes maanden van zijn kabinet ziet Rutte ook nog enkele andere prioriteiten. Aan de ene kant zijn er de grote akkoorden voor de lange termijn, over klimaat en de pensioenen. „Die moeten allebei in actie worden omgezet.”

Daarnaast moet het geschade vertrouwen van de burger in de overheid worden hersteld, benadrukt de premier. „De staat moet naast je staan, niet tegenover je. De koning noemde twee voorbeelden waarin dat niet goed is gegaan. De toeslagenkwestie, daarin zijn dingen overduidelijk niet goed gegaan, maar ook Groningen”, zegt hij, doelend op de aardbevingsschade in de noordelijke provincie. „Dat zullen grote onderwerpen blijven de komende tijd.”