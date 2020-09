Rutte benadrukt bij start mbo-jaar: investeer in jong talent

Premier Mark Rutte roept bedrijven op ook tijdens de coronacrisis te investeren in jong talent. Dat zei hij donderdag tijdens de opening van het mbo-jaar op het Landstede MBO in Zwolle, waar onder meer het tekort aan stageplekken voor mbo-studenten besproken werd.

Voor het zomerreces zei de premier ook dat stageplekken zoveel mogelijk overeind moeten blijven. Door de coronacrisis zien leerbedrijven niet altijd ruimte om mbo-studenten te begeleiden tijdens een stage.

Maar sectoren krijgen het later mogelijk nog zwaarder door personeelstekort als ze nu snijden in het aantal stageplekken, waarschuwt de premier. Dit gebeurde volgens hem eerder in de bouw na de vorige economische crisis. Rutte denkt niet dat bedrijven uit de crisis komen als ze het aantal stageplekken te snel inperken.

De premier roemde het mbo als "de kurk waar Nederland op kon drijven" tijdens de coronacrisis. "Ook in die moeilijke fase draaide Nederland door." Wel erkende hij dat sommige sectoren, zoals het theater of de horeca, het nu zwaar hebben. Volgens de premier is het goed dat sommige studenten hier "flexibel en creatief" mee omgaan en zich laten omscholen.

Andere aanwezigen waren minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. Zij deden eerder donderdag de oproep aan leerbedrijven om met "creatieve oplossingen" te komen, zodat stageplaatsen behouden blijven.