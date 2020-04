Rutte belt met Italië en Spanje om ruzie coronahulp uit te praten

Premier Mark Rutte hoopt spoedig zijn Italiaanse en zijn Spaanse collega te spreken over de hoogopgelopen ruzie over financiële steun aan deze landen, die zwaar zijn getroffen door de coronapandemie. Rutte heeft, net als minister van Financiën Wopke Hoekstra, niet de goede toon getroffen, erkent hij.

Het kabinet hamerde op de voorwaarden die Europa zou moeten stellen aan het uit de brand helpen van de noodlijdende landen. Dat „hebben wij natuurlijk verkeerd gedaan”, gaf Rutte toe. Hoekstra ging dinsdag ook al door het stof, mede namens de minister-president.

De „boekhoudersbotheid” van Nederland viel verkeerd in binnen- en buitenland, maar wekte vooral in Italië en Spanje grote woede. Rutte hoopte donderdagochtend al over de meningsverschillen door te praten met zijn Italiaanse collega Giuseppe Conte en hun Spaanse ambtgenoot Pedro Sánchez, maar dat lukt niet. De videovergadering, waaraan ook EU-president Charles Michel zal deelnemen, wordt nu zo snel mogelijk gepland.