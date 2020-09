Rutte: Belangrijk dat erediensten door kunnen gaan

We moeten met z’n allen de coronaregels scherper naleven. Want het virus is met een comeback bezig. Die alarmerende boodschap bracht premier Rutte vrijdagavond in een persconferentie.

Het „gevoel van urgentie” over de risico’s van het virus moet in Nederland terugkomen, beklemtoonde de premier vrijdagavond keer op keer. Rutte wees erop dat het aantal besmettingen de afgelopen dagen snel opliep. Zo stond de teller vrijdag op bijna 2000. „Eind volgende week kan het dagelijkse aantal besmettingen zijn verdubbeld”, waarschuwde Rutte. Hij sluit zelfs niet uit dat het aantal dagelijkse besmettingen over drie weken rond de 10.000 ligt.

Terugkijken: persconferentie over nieuwe coronamaatregelen

Slaap

Hoewel het aantal huidige ziekenhuisopnames nog ver beneden het aantal ligt van het voorjaar, „mogen we ons niet in slaap laten sussen”, zei Rutte. Het is volgens hem „ronduit zorgwekkend” dat het aantal ziekenhuisopnames de laatste dagen „duidelijk” omhoog gaat. Zo worden in Amsterdam en Rotterdam weer speciale ziekenhuisvleugels ingericht voor coronapatiënten.

De premier hamerde erop dat we moeten voorkomen dat zogeheten planbare operaties, zoals operaties bij hart- en kankerpatiënten, zouden moeten worden uitgesteld vanwege een nieuwe toestroom van coronapatiënten.

Zoals eerder deze week al uitlekte, kondigden premier Rutte en zorgminister De Jonge vrijdagavond beperkende maatregelen aan in (studenten)steden in de Randstedelijke regio’s. Zo moeten horecagelegenheden om één uur ’s nachts de deuren hebben gesloten. Ook mogen groepen tijdens bijeenkomsten, zoals bruiloften, in de regio’s in het westen van Nederland niet groter zijn dan vijftig personen.

Die maximale groepsgrootte geldt uitdrukkelijk niet voor kerken en moskeeën en heeft ook geen betrekking op bijvoorbeeld uitvaarten.

Rutte prees kerken en moskeeën en zei dat die „gemiddeld genomen heel verantwoordelijk handelen” wat betreft de naleving van coronavoorschriften. „Het gaat er daar eigenlijk heel netjes aan toe. Dat hebben we zelf ook gezien, op werkbezoeken.” De premier zei verder dat het „belangrijk is dat erediensten door kunnen gaan.”

Rutte onderstreepte vrijdagavond nogmaals dat het belangrijk is om zoveel mogelijk thuis te werken. Inmiddels is 10 procent van de besmettingsclusters te koppelen aan werksituaties.

Nederland is wat betreft het aantal besmettingen in de tweede golf beland, schetste minister De Jonge vrijdagavond. Wel zei hij dat wat betreft het aantal ziekenhuisopnames „gelukkig nog geen sprake is van een tweede golf. Die golf kunnen we nog breken.”

Oma

Afgelopen tijd bleek dat tal van studenten het coronavirus verspreidden. De bewindslieden prezen jongeren en studentenverenigingen die de regels in acht nemen, maar maanden anderzijds onvoorzichtige studenten zich meer aan de coronaregels te houden. De Jonge: „Als jongeren vrijdagavond gezellig een feestje houden zonder afstand te houden, kunnen ze het virus zaterdag op de markt of zondag bij oma verder verspreiden.”