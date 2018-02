Rutger Engels rector magnificus Erasmus

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft wetenschapper Rutger Engels benoemd tot rector magnificus. Hij volgt per 15 juni Huibert Pols op die met pensioen gaat.

Engels is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van het Trimbos-instituut en faculteitshoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Engels studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Maastricht. Na drie jaar in Utrecht te hebben gewerkt werd Engels in 2001 benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij deed onder meer onderzoek naar de beginfasen van verslaving bij jongeren. Daarvoor kreeg Engels in 2011 de de prestigieuze Huibregtsenprijs. Daarnaast ontving hij gedurende zijn wetenschappelijke carrière meerdere andere prijzen en grants.

„Rutger Engels is een internationaal gerespecteerde wetenschapper die met zijn achtergrond en profiel uitstekend past bij de Erasmus Universiteit”, zegt Hans Smits, voorzitter van de raad van toezicht bij Erasmus.

De benoeming van Engels in Rotterdam geldt voor een periode van vier jaar.