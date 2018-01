Rustigere jaarwisseling in Hollands Midden

In het gebied rond Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden is de jaarwisseling rustiger verlopen dan voorgaande jaren. Er werden diverse mensen aangehouden voor het plegen van vernielingen, mishandeling en het afsteken van illegaal vuurwerk, maar grote incidenten op het gebied van de openbare orde bleven uit, aldus de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wel werden in Leiden twee personen aangehouden die een politieman belaagden. De agent viel en brak zijn kuitbeen. De politie telde in Leiden 25 voorvallen die te maken hadden met oud en nieuw. Ook dat is minder dan vorig jaar, toen er 71 incidenten waren.

De brandweer kreeg 194 meldingen van vooral kleine brandjes. Dat zijn er minder dan de 227 bij de jaarwisseling een jaar eerder. Grote branden waren er niet en de brandweerlieden hadden ook niet te maken met agressie, aldus de veiligheidsregio, die tot vroeg in de ochtend geen meldingen had gehad van extreem geweld tegen zorgverleners.