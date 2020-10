‘Rustige jaarwisseling in Rotterdam kan alleen zonder vuurwerk’

Rotterdam wil een jaarwisseling die eens echt rustig is. Dan kan alleen met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk wekt, zeker in combinatie met alcohol en drugs, „een sfeer van chaos en wetteloosheid”. De jaarwisseling is in de Maasstad „het meest onveilige feest van het jaar”.

Dat betoogde de advocaat van de gemeente Rotterdam in het kort geding dat is aangespannen door een groep vuurwerkverkopers uit de stad. De ondernemers vinden dat de gemeente veel te ver gaat met het afsteekverbod, dat onder meer leidt tot het verdampen van hun omzet. „Het is een duw richting faillissement”, aldus hun advocaat. De ondernemers vinden het „een paardenmiddel” en willen dat de rechter de maatregel ongedaan maakt. Zij verwijzen onder meer naar de landelijke maatregelen, waarin veel gevaarlijk en overlastgevend vuurwerk in de ban is gedaan. Daar zou Rotterdam ook mee uit de voeten kunnen. „Met de landelijke regeling is de angel uit de problematiek gehaald”, aldus de advocaat van de vuurwerkverkopers.

Het verbod leidt niet alleen tot financiële ellende, menen de vuurwerkverkopers. Zij wijzen onder meer op het gevaar van ‘vuurwerktoerisme’: Rotterdammers die naar buurgemeenten uitwijken om daar vuurwerk af te steken, met verhoogd gevaar elders als gevolg. Ook benadrukken zij dat tal van andere gemeenten in het land hebben afgezien van een algeheel afsteekverbod. Ook Rotterdam zou de jaarwisseling feestelijk kunnen houden door te focussen op bepaalde probleemgebieden en daar de excessen te bestrijden.

De gemeente betwist dat. Rotterdammers zijn de onveiligheid in de stad tijdens oud en nieuw beu. Vuurwerk vervult een centrale rol in die onveiligheid. De afgelopen jaarwisseling kenmerkte zich door een lange reeks incidenten, met tientallen arrestaties en veel (oog)letsel. De roep om een verbod zwelt al jaren aan. Een ruime meerderheid van de Rotterdammers is voor een totale verbanning van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, aldus de gemeente. Het (sier)vuurwerk dat volgens de landelijk regeling nog wel is toegestaan, kan volgens de gemeente ook tot schade en letsel leiden. Ook kan de politie ermee worden bestookt, zo betoogde de advocaat.

De rechter doet uitspraak op 9 november.