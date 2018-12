Rustig protest ‘gele hesjes’ in Nederland

Enkele honderden mensen hebben zaterdag in diverse steden in ons land deelgenomen aan het protest van de beweging van ‘gele hesjes’. De demonstraties van maatschappelijke onvrede verliepen over het algemeen rustig en vreedzaam. Alleen rond het protest in Amsterdam zijn drie aanhoudingen verricht wegens onder meer belediging, het dragen van een fakkel en het meevoeren van vuurwerk en twee messen.

Aan de actie van de ‘gele hesjes’ bij het Amsterdamse stadhuis deden ongeveer tweehonderd mensen mee. Ongeveer de helft van de betogers week af van de afgesproken route liep vervolgens door naar de Dam, dwars door de drukke Kalverstraat. Ze riepen leuzen tegen de regering.

In Den Haag verzamelden ongeveer honderd demonstranten zich op het Plein. Een spontaan plan om door te lopen naar het Binnenhof werd voorkomen door een flinke politiemacht, uitgerust met politiepaarden en wapenstokken. Het bleef verder rustig in de hofstad.

In Rotterdam liepen ongeveer tweehonderd mensen, vooral ouderen, vanaf het Willemsplein een rondje over de Erasmusbrug. Ze betoogden dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt: „Het moet eerlijker.”

Voor het MVV-stadion in Maastricht verzamelden zich rond tweehonderd mensen met gele hesjes. Ze droegen pamfletten met de opschriften ‘Laat ons samen strijden voor de toekomst van onze kleinkinderen’ en ‘Een vinger kun je breken, een vuist niet’.

Voor de demonstraties van de ‘gele hesjes’ in Leeuwarden (circa vijftig mensen), Nijmegen (ongeveer dertig) en Eindhoven (zo’n veertig mensen) bestond minder belangstelling.