Rustig op Malieveld, toegangswegen binnenstad Den Haag afgesloten

De boeren hebben voor vrijdagochtend weer een demonstratie aangekondigd in Den Haag vanwege de veevoermaatregel van het kabinet. Maar iets voor half negen is het nog rustig op het Malieveld. Ook op de snelwegen zijn volgens de ANWB geen tractoren te zien.

Alle toegangswegen naar de binnenstad zijn afgesloten omdat de politie niet wil dat de boeren het winkelgebied in rijden. De politie is sinds vrijdagochtend vroeg met veel agenten in Den Haag. Grote vrachtwagens hebben de weg naar de toegangsweg van het Binnenhof versperd. Ze zijn neergezet bij de grote kruising, ingeklemd tussen de gebouwen van het ministerie van Financiën en de Hoge Raad.

Boeren meldden zich donderdagavond bij het parlementsgebouw met toeterende tractoren om zich te verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Ondanks het protest zette minister Schouten van Landbouw het plan wel door. De boeren moeten veevoer minder eiwitten gaan gebruiken. Volgens hen is dat slecht voor de dieren.

Defensie stuurde donderdagavond op verzoek van de gemeente Den Haag al 25 vrachtwagens met ongeveer zestig militairen om de binnenstad af te zetten.