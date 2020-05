Rustig op heropende Amsterdamse grachten

De opheffing van het vaarverbod in de Amsterdamse grachten heeft dit weekend niet tot grote drukte geleid. Sloepen mochten weer varen in de grachten van de hoofdstad met inachtneming van de coronaregels op het water. Er mochten maximaal twee personen aan boord, inclusief de schipper. Voor huishoudens die willen varen, maakten de gemeente en politie een uitzondering.

Volgens de gemeente was het nog niet heel druk in de grachten. „Zaterdag was het rustig. Zondag was het wat drukker. Maar het is allemaal goed verlopen en er waren geen bijzonderheden. Soms moesten mensen worden aangesproken om wat meer afstand te houden, maar dat gebeurde dan ook”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Het vaarverbod werd opgeheven in het kader van de langzame versoepeling van de coronamaatregelen. De grachten in het centrum van de hoofdstad waren sinds begin april in het weekend afgesloten voor de pleziervaart. Sloepjes die onder de brug door kunnen, mochten dit weekend weer het water op. Boten waarvoor de brug open moet, dienen tot donderdag te wachten. Dan wordt de reguliere bediening van sluizen en bruggen hervat.