Rustig op de wegen in Noord-Brabant

Op de snelwegen in Noord-Brabant is het dinsdagochtend een stuk minder druk dan normaal. Volgens de ANWB „doet Brabant vandaag niet mee”. Er staan wel een paar korte files, maar normaal is het zeker op een regenachtige dinsdag een stuk drukker, aldus de ANWB.

De Brabanders lijken gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om de komende zeven dagen zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Dat moet helpen het coronavirus, dat in de provincie oprukt, tot staan te brengen.

Volgens premier Mark Rutte is niet de bedoeling dat ziekenhuispersoneel of leraren thuisblijven. De scholen moeten juist zoveel mogelijk open blijven. Rutte denkt vooral aan kantoorpersoneel en andere mensen die hun werk ook vanuit huis kunnen verrichten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadde Brabanders eerder al aan thuis te blijven als ze zich verkouden voelen, hoesten of koorts hebben. Dat advies blijft langer van kracht, in ieder geval tot volgende week maandag.