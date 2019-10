Rust keert terug bij provinciehuis Den Bosch

De rust keert langzaam maar zeker terug rond het provinciehuis in Den Bosch na een avond vol opstootjes tijdens het stikstofdebat. Boeren blokkeerden korte tijd de ingang van het gebouw, maar werden daar verdrongen door de ME, die massaal aanwezig was in het provinciehuis.

De Noord-Brabantse boeren protesteren al de hele week tegen het strenge stikstofbeleid. Iedere boer in de provincie moet voor 1 april 2020 een vergunning hebben aangevraagd voor een milieuvriendelijke stal. Noord-Brabant loopt daarmee voor op de rest van het land, omdat de provincie in 2017 al zag dat er te veel stikstof werd uitgestoten. Een handreiking van de provincie om een aantal boeren uitstel te geven, was niet voldoende voor de actievoerders.

De boeren wilden dat de datum werd verlegd van 1 april naar 1 december. Dan is er meer bekend over de landelijke maatregelen, die mogelijk beter voor de boeren uit kunnen pakken. Toen bekend werd dat dit niet gebeurde, werd het onrustig.

De Noord-Brabantse vlag voor het provinciehuis werd naar beneden gehaald en andere provincievlaggen werden in brand gestoken. Veel boeren waren met een Friese vlag naar het provinciehuis gekomen, omdat Friesland twee weken geleden nadat boeren het provinciehuis binnen waren gegaan bekendmaakte het stikstofbeleid te herzien.