„Russische bellers intimideren partners F-16-piloten”

Partners van Nederlandse jachtvliegers die actief waren bij de bewaking van het Baltische luchtruim zijn thuis lastiggevallen. Ze kregen herhaalde, onprettige telefoontjes van mensen met een Russisch accent die onder andere vroegen of hun mannen niet beter konden vertrekken.

Dat schrijft De Telegraaf. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt bekend te zijn met de praktijken, maar wil er verder niets over kwijt. Daardoor is onduidelijk of er net als in 2017, toen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht in de Baltische staten actief waren, nog steeds naasten van uitgezonden Nederlandse militairen worden lastiggevallen.

Op dit moment is de luchtmacht niet meer in Oost-Europa actief, maar zitten in Litouwen nog wel 270 militairen van de Koninklijke Landmacht.