Russisch schip na maanden weg uit Terneuzen

Het Russische vrachtschip dat zeven maanden aan de ketting heeft gelegen in de haven van Terneuzen mag vertrekken. Om 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag vaart het schip met twintig bemanningsleden door de sluizen op weg naar Denemarken, meldt het Varenscentrum dat zich ontfermt over opvarenden van schepen.

Het schip lag sinds mei in de haven van Terneuzen omdat de reder, Murmansk Shipping Company, in financiële problemen zit. Ook elders in de wereld liggen schepen van de rederij aan de ketting omdat schuldeisers er beslag op hebben laten leggen. De internationale transportfederatie ITF, inwoners van Terneuzen en havenwerkers hebben de bemanning de afgelopen tijd van eten en drinken voorzien.

„Financiële claims zijn ingetrokken en de beslaglegging is opgeheven”, aldus een woordvoerster van het Varenscentrum. Het schip gaat volgens haar naar Skagen, waar het buiten de haven op zee voor anker gaat in afwachting van nieuwe orders van de reder.