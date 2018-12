Russen zetten bommenwerpers in bij Nederlandse grens Caraïbisch gebied

Gerard ten Voorde

Rusland stationeert zware, supersonische bommenwerpers in de buurt van de Nederlandse grens in het Caraïbisch gebied. De Blackjacks opereren straks vanaf een Venezolaans eilandje, onder de rook van Bonaire. Om Venezuela niet te provoceren, krimpt de Nederlandse krijgsmacht een geplande oefening in.

Het Kremlin krijgt een militaire basis op het eiland La Orchila in de Caraïbische Zee bij Venezuela, zo melden verschillende Russische media. Moskou kan onder meer Tu-160-bommenwerpers –NAVO-codenaam Blackjack– en jachtvliegtuigen stationeren, nadat het Antonio Diaz Naval Air Station hiervoor geschikt is gemaakt. Twee Tu-160’s hebben recent al een bezoek gebracht aan Venezuela.

De Venezolaanse basis ten noorden van de hoofdstad Caracas bevindt zich op pakweg 220 kilometer van Bonaire, een eiland in het Caraïbische deel van Nederland. Bonaire, sinds 2010 een bijzondere Nederlandse gemeente, ligt voor de kust van Venezuela.

Kernraketten

De Tupolev Tu-160 –topsnelheid 2200 km/uur– is een zware, supersonische bommenwerper, die in staat is nucleaire aanvallen uit te voeren. De vierpersoons kist –tegenhanger van de Amerikaanse B-1– heeft een vliegbereik van 12.000 kilometer.

De westkust van de VS komt daarmee onder handbereik van de Russen voor patrouillevluchten met eventueel nucleaire kruisraketten. In 1962 leidde de geplande plaatsing van kernraketten door de Sovjet-Unie op Cuba nog tot een van de ernstigste na-oorlogse crises.

De inzet van de Russische bommenwerpers in de achtertuin van de VS is een signaal aan president Trump. „Het opgeven van nucleaire ontwapeningsverdragen zal een boemerangeffect hebben”, waarschuwt de Russische kolonel Eduard Rodyukov over de dreigende opzegging van het INF-verdrag door de VS.

De Russische bommenwerpers betekenen tegelijk een forse steun in de rug van president Maduro van Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land zucht onder ernstige onlusten door een zware economische crisis, met een aanzwellende vluchtelingenstroom. De VS kijken met argusogen naar het „dictatoriale regime” van Maduro. Trump dreigde medio vorig jaar nog met een militaire interventie.

Opening van een militaire basis in Venezuela past in het streven van Rusland zijn invloed uit te breiden. Om die reden streken Poetins’ militairen al eerder neer in bijvoorbeeld Syrië en Libië. De Venezolaanse grondwet verbiedt de openstelling van permanente buitenlandse bases, maar een tijdelijke stationering van buitenlandse troepen levert geen problemen op.

Het wapengekletter van de Russen in het Caraïbisch gebied komt op het moment dat het Korps Mariniers z’n gepantserde terreinvoertuigen in de regio vervangt. Met 800 manschappen (militair en burger), enkele vliegtuigen en een helikopter beschikt de Nederlandse krijgsmacht toch al niet direct over slagkracht in de Caraïbische regio. Het momenteel aanwezige patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland is met een 76 mm kanon, een 30 mm snelvuurkanon en een handvol mitrailleurs aan boord ook beperkt in z’n mogelijkheden.

Nederland opereert behoedzaam. Om Venezuela „niet te provoceren” krimpt defensie de oefening Caribbean Archer komende zomer drastisch in, meldt een defensiewoordvoerder. Bovendien is verplaatsing van de oefening van Curaçao (80 kilometer afstand van Venezuela), naar het 900 kilometer verderop gelegen St. Maarten op de Bovenwindse eilanden, niet uitgesloten. Met inzet van slechts enkele squadrons mariniers en een extra marineschip blijft de omvang beperkt.

Nederland oefende in 2006 nog op grote schaal bij Venezuela. Pakweg 4000 militairen namen deel aan Joint Caribbean Lion. Plus zes F-16’s en een flinke vloot. Tijden veranderen. Omstandigheden ook.