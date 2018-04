Rusland woedend over verwerpen voorstel OPCW

Rusland is woedend dat zijn voorstel voor een onderzoek van onafhankelijke experts naar de affaire-Skripal is afgewezen in de organisatie tegen chemische wapens OPCW.

De Russische ambassadeur in Den Haag, Alexander Sjoelgin, noemde de beschuldigingen tegen zijn land woensdag schandalig. Hij ontkende met grote klem dat de Russen iets te maken hebben met de aanslag met zenuwgas op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury vorige maand. Volgens Sjoelgin heeft Rusland al zijn chemische wapens vernietigd, zoals afgesproken in de OPCW. Het Verenigd Koninkrijk en andere westerse landen maken zich volgens hem schuldig aan leugens en schendingen van het internationaal recht.