Rusland wil overleg met VS over Venezuela

Rusland wil met de Verenigde Staten overleggen over de toestand in Venezuela, heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo. De VS had aangeboden om met Rusland de kwestie te bespreken.

In het gesprek veroordeelde Lavrov Amerikaanse dreigementen tegen de „legitieme regering” van president Nicolás Maduro, meldde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zondag. Het Kremlin waarschuwde al eerder dat bemoeienissen van de VS met Venezuela onaanvaardbaar zijn en suggesties van militair ingrijpen gevaarlijk.

Rusland zal er alles aan doen om militaire interventie van de VS in Venezuela te voorkomen, zei voorzitter van de Federatieraad, de Russische ‘Eerste Kamer’, Valentina Matvienko volgens persbureau Tass tegen de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez.