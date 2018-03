Rusland wijst twee Nederlandse diplomaten uit, zo meldt het Russische persbureau TASS op basis van een gezant. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon dit nog niet bevestigen. Nederland wees eerder twee Russische diplomaten uit naar aanleiding van het conflict over de vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal in Engeland.