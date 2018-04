Rusland: ‘Slachtoffers’ Douma naar Nederland

Rusland is van plan Syriërs naar Nederland te halen die waren te zien op beelden van de vermeende gifgasaanval in het Syrische Douma. De Russische ambassadeur Alexander Sjoelgin zei in een interview met ITV News dat zijn land de „onvergeeflijke leugens” over het incident aan het licht wil brengen.

De Russische autoriteiten willen volgens Sjoelgin in totaal zeventien mensen uit Douma naar Den Haag brengen. Het gaat onder meer om zeven mensen die „eenvoudig te identificeren zijn als stervende personen” op videobeelden die door lokale hulpverleners zijn gemaakt. Op die beelden zouden slachtoffers van de vermeende aanval te zien zijn.

Sjoelgin zei dat de zeven Syriërs zichzelf kunnen aanwijzen in de video. Dat moet gebeuren tijdens een „speciale briefing” bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die is gevestigd in Den Haag. Groot-Brittannië, de VS en Frankrijk hielden de Syrische regering verantwoordelijk voor de vermeende aanval op Douma. Zij voerden vervolgens een grootschalige raketaanval uit op doelen in het land.