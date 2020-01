Rusland: ‘Nederland provoceerde met Sjoerdsma in delegatie’

Nederland heeft Rusland geprovoceerd door D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in een parlementaire delegatie op te nemen terwijl bekend was dat hij Rusland niet in mocht. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag verklaard, aldus het Russische persbureau Tass.

Het geplande werkbezoek van een delegatie uit de Tweede Kamer aan Rusland werd deze week afgeblazen omdat Sjoerdsma werd geweigerd. „Nederland heeft bewust een sfeer van van ophitsing gecreëerd door Sjoerd Sjoerdsma in de parlementaire delegatie op te nemen, die Rusland niet in mag”, aldus de verklaring. „Ondanks onze waarschuwingen hebben ze bewust deze provocatie gedaan, terwijl ze op de hoogte waren van de gevolgen”. Volgens Tass staat D66 bekend om de „onvriendelijke en schaamteloos agressieve” verklaringen tegen Rusland.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft de Russische ambassadeur vanwege de kwestie al op het matje geroepen.

De relatie met Rusland is ernstig verslechterd sinds de Russische annexatie van de Oekraïense Krim en vooral na het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. In 2008 was de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken voor het laatst op bezoek in Rusland.