Rusland haalt aarde ereveld Leusden op

Rusland brengt volgende week aarde van graven op het Sovjet Ereveld in Leusden naar Moskou. De grond krijgt een plek in de kathedraal op het Patriotten Park, een militair themapark dat herinnert aan de strijd van de Russen in de Tweede Wereldoorlog.

De Russische ambassadeur Alexander Vasiljevitsj Sjoelgin neemt de aarde tijdens een ceremoniƫle bijeenkomst in ontvangst. Ambassadeurs van andere voormalige Sovjet-landen die destijds in het Rode Leger vochten, zijn daarbij. De aarde wordt in een speciaal daarvoor gemaakt buideltje naar Moskou getransporteerd.

De Russen verzamelen in dat buideltje overal in Oost- en West-Europa aarde van erevelden voor Russische oorlogsslachtoffers. Met de aarde richten ze in het Patriotten Park een nieuw monument in, waar Russische nabestaanden hun familieleden kunnen herdenken.

Op het Sovjet Ereveld in Leusden liggen 865 Russen begraven. Het zijn voornamelijk militairen, die in de oorlog als dwangarbeider van het Oostfront naar werkkampen zijn gestuurd en daar om het leven kwamen.