Rusland blokkeert Nederlandse maildienst StartMail

Russen kunnen geen gebruik meer maken van de Nederlandse maildienst StartMail.com. Van daaruit zijn sinds november duizenden valse bommeldingen verstuurd naar rechtbanken, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, winkelcentra en andere locaties, laat de geheime dienst FSB donderdag weten aan persbureau TASS. Geen enkele dreigende mail vanaf StartMail bleek te kloppen.

De Russische blokkade van StartMail.com is donderdag ingegaan. Volgens de FSB is dit ingesteld op verzoek van het Openbaar Ministerie en de telecomtoezichthouder in Rusland.

StartMail, gevestigd in Den Haag en Zeist, biedt een versleutelde maildienst. Dat betekent dat alleen de afzender en de ontvanger kunnen lezen wat iemand schrijft. Autoriteiten kunnen niets onderscheppen. Het bedrijf zegt dat het berichten van gebruikers niet controleert. Het is opgezet door de mensen achter zoekmachines Startpage.com en Ixquick.com.

Robert Beens, de bestuursvoorzitter van StartMail, heeft contact opgenomen met privacy-advocaten in Rusland. „Op 27 december zijn wij kennelijk op een Russisch register van informatieverwerkers gezet, zonder dat wij het wisten en zonder dat wij überhaupt van het bestaan van dat register wisten. Bedrijven op dat register zijn verplicht informatie met de Russische overheid te delen. Dat hebben we uiteraard niet gedaan.”

Op donderdag kreeg StartMail te horen dat de dienst zou worden geblokkeerd. Het bedrijf is druk bezig uit te zoeken wat de blokkade precies betekent voor de gebruikers. StartMail weet niet hoeveel klanten het exact in Rusland heeft.

StartMail staat absoluut niet achter valse bommeldingen, benadrukt Beens. „Uiteraard niet. Ik ben geen terrorist en ik ben geen crimineel. Wij staan niet achter onjuist gedrag in welke vorm dan ook, onze gebruikers staan niet boven de wet en wij zijn er niet om criminelen te beschermen.” Maar StartMail is een Nederlands bedrijf dat alleen naar Nederlandse rechters luistert. Beens: „We kunnen niet zomaar op elk verzoek van elke buitenlandse overheid ingaan. Daar hebben wij een keurige rechtsstaat voor, waar wij rotsvast vertrouwen in hebben.”