Rusland: berichten over spionnen absurd

De berichten dat Nederland twee Russische spionnen heeft opgepakt, zijn volgens Rusland „simpelweg absurd”. Op haar officiële Facebookpagina noemt de Russische ambassade in Zwitserland de meldingen „nog een poging om Ruslandhaat aan te wakkeren”.

De twee Russen zouden in Den Haag zijn ontmaskerd, terwijl ze op weg zouden zijn geweest naar Zwitserland. Daar wilden ze naar verluidt een laboratorium hacken dat onder meer onderzoek doet naar de moordpoging op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Die was volgens de Britten het werk van Rusland. Ook doet het lab onderzoek naar gifgasaanvallen van het Syrische bewind, een bondgenoot van Moskou.

NRC meldde de ontmaskering van het Russische duo. De twee zouden apparatuur bij zich hebben gehad om in te breken op het computernetwerk van het laboratorium.