Rusland: aanval krijgt gevolgen

De aanvallen van drie Westerse landen op doelen in Syrië „kunnen niet zonder gevolgen blijven.” Die waarschuwing heeft de Russische ambassadeur in de VS Anatoli Antonov gegeven.

In een verklaring stelde de ambassadeur de beledigingen aan het adres van de Russische president Poetin „onacceptabel en ontoelaatbaar” te vinden. Hij zei dat de VS niet het recht hebben andere landen de schuld te geven van de toestand in Syrië. De Amerikaanse president Trump beschuldigde de Russen er eerder van partner te zijn van „een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet”.