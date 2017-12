Rus krijgt Malevich niet zomaar terug

Een Russische kunsthandelaar kan voorlopig fluiten naar zijn aan Kazimir Malevich (1878-1935) toegeschreven doek, dat zich in een Wassenaars restauratieatelier bevindt. Hij zal toch eerst moeten betalen voor het onderzoek naar de herkomst en de authenticiteit dat vanuit Wassenaar werd verricht, aldus de rechter woensdag in Den Haag.

Het gaat mogelijk om een werk dat in de vorige eeuw een tijdje zoek was. Als het echt dat schilderij is, is het misschien wel 60 miljoen euro waard. De eigenaar wil het al een tijdje terug, ook al omdat het onderzoek naar de herkomst hem onvoldoende resultaat opleverde.

Daarom wil hij de kosten, in Wassenaar geschat op 170.000 euro, ook niet voldoen. Maar volgens de rechtbank moet er wel degelijk voor het verrichte werk worden betaald, temeer omdat er geen afspraken waren gemaakt over het bereiken van bepaalde resultaten. Zo lang mag het atelier het doek vasthouden. Van verzuim in Wassenaar is niets gebleken, aldus het vonnis.