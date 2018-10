Rus in december voor rechtbank om doden vrouw

De man die ervan wordt verdacht zijn vrouw in Scheveningen te hebben vermoord en in stukken gezaagd, zal op 12 december moeten terechtstaan voor de rechtbank in Den Haag. Het onderzoek is bijna afgerond. Alleen het rapport van het Pieter Baan Centrum, waar de verdachte is onderzocht, moet nog binnenkomen. Dat is eind oktober klaar, zei de officier van justitie donderdag tijdens een derde inleidende zitting.

De verdachte, de 41-jarige Andrei K. uit Rusland, zou zijn vrouw op 7 januari hebben omgebracht, mogelijk omdat ze van hem wilde scheiden. Hij was twee dagen daarna zelf naar de politie gestapt om aangifte te doen van vermissing van zijn vrouw, Julia Chernyshova (30). Hij vertelde dat ze ruzie hadden en dat ze weg was gegaan.

De agenten vertrouwden zijn verhaal niet en gingen direct mee naar zijn huis. Daar stelden ze vast dat de badkamer wel heel erg schoon was. Ook was de man erg nerveus en had hij een wond aan zijn hand. Twee dagen daarna, op 11 januari, volgde een huiszoeking, waarbij het stoffelijk overschot van de vrouw werd gevonden, in een afgesloten kist op het balkon.

De officier van justitie verdenkt K. van het wurgen of smoren van zijn echtgenote, het verstoppen en in meerdere delen zagen van haar lijk. De verdachte heeft volgens de aanklager eerder al toegegeven dat hij het lichaam heeft weggemaakt maar hij zou niet meer weten wat er daarvoor is gebeurd.

K. verscheen donderdag niet op de zitting. Zijn advocaat gaf aan dat hij er wel bij zal zijn als de rechtbank zijn zaak behandelt.