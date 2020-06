Rupsenval vangt geen eikenprocessierupsen

Een speciale rupsenval om eikenprocessierupsen op bomen te vangen, lijkt niet te werken. In en bij de val worden allerlei andere insecten gevangen, maar de enkele jeukrups die tot nu toe in een val terechtkwam, is er ook weer uit gekropen, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het kenniscentrum blijft de werking van de vallen inspecteren totdat de eikenprocessierupsen zich verpoppen tot vlinder.

Een rupsenval is een plastic zak met compost die in het voorjaar op de stam van bomen moet worden geplakt. De compost zou jonge rupsen in de zak lokken. In mediterrane landen wordt de val veel gebruikt om dennenprocessierupsen te bestrijden. De val wordt sinds dit voorjaar ook in Nederland gebruikt. Rupsenkenners waren er meteen al sceptisch over, omdat de dennenprocessierups een andere plaagsoort is. Het centrum controleert sinds april dagelijks op een aantal plekken wat de val doet.

„In de gecontroleerde bomen zitten eikenprocessierupsen. Maar in de val zijn tot nu toe alleen mieren, spinnen, kevers en rupsen van andere vlindersoorten gevonden. Die bijvangst is ongewenst”, aldus het kenniscentrum. De jeukrupsen kruipen onder de zak en langs de plakstrippen, waardoor daar veel spinsels met brandharen ontstaan. Dat maakt het verwijderen van de vallen gevaarlijk, omdat contact met brandharen vermeden moet worden. „De producent raadt aan om de zak bij het restafval te storten, maar dat raden wij zeer af.” Er zijn nog geen afspraken over wat er dan met de gebruikte zakken moet gebeuren.