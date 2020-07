Rupsenval geen oplossing voor overlast eikenprocessierups

Een rupsenval, die een aantal gemeenten dit jaar gebruikt om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan, werkt niet. De val vangt de jeukrupsen niet, zorgt niet voor minder gezondheidsrisico’s door brandharen van de rups en is schadelijk voor andere insecten. Dat concludeert het Kenniscentrum Eikenprocessierups, dat de voor Nederland nieuwe rupsenvallen sinds april heeft gecontroleerd.

In mediterrane landen worden rupsenvallen gebruikt tegen de dennenprocessierups. Rupsenkenners in Nederland betwijfelden al meteen of die vallen zouden werken tegen de eikenprocessierups, aangezien dat een andere plaagsoort is. Nu het seizoen van de meeste overlast door brandharen van de eikenprocessierups vrijwel voorbij is, is het kenniscentrum er zeker van dat het ophangen van rupsenvallen in eikenbomen geen zin heeft.

Volgens het centrum is tijdens controles gebleken dat de jeukrupsen onder en achter de vallen juist makkelijk nesten maken. Weghalen van die nesten bleek zeer arbeidsintensief te zijn, waarbij delen van nesten vol brandharen uit de boom vielen. De brandharen zorgen voor klachten als benauwdheid, ontstoken ogen en hevige jeuk. De rupsenvallen kunnen niet schoongemaakt worden, aldus het centrum, maar er is ook geen methode om ze verantwoord af te voeren. „Dit is geen bruikbare oplossing”, stelt het kenniscentrum.