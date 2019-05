Run op voorstellingen in en over Dijkzigt

Het leegstaande gebouw van het voormalige ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam wordt gesloopt, maar voor het zover is organiseert Operadagen Rotterdam er samen met het huidige Erasmus MC deze maand nog een soort afscheidsvoorstelling: Vaarwel Dijkzigt, in een regie van Krystian Lada. Belangstellenden kunnen een ‘muzikaal parcours’ door het gebouw volgen. De belangstelling is groot. Van de 35 voorstellingen zijn er in mum van tijd al 28 uitverkocht en dus heeft de organisatie woensdag besloten er vanaf 22 mei nog vijftien op touw te zetten.

De route voert door de gangen, langs de operatiekamers, de keukens en personeelskantines. Persoonlijke verhalen van patiënten en medewerkers worden gecombineerd met aria’s en liederen. Aan de orde komen onder meer de geboorte van een ‘kerstkind’, afscheid nemen van een dierbare, nachtelijke rondes van de verpleging, de geschiedenis over de arts die regelde dat een patiënt via de radio contact had met haar man in het vliegtuig voordat ze een longtransplantatie onderging en het verhaal over het zingen van liedjes voor een zesjarige in coma die bijkomt bij ‘Papegaaitje leef je nog’.

De Operadagen openen op 18 mei en omvatten dit jaar ruim honderd voorstellingen.