„Ruimhartige herbeoordeling door IND”

VluchtelingenWerk gaat ervan uit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de herbeoordeling van kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een pardon ruimhartig uitvoert. De organisatie is blij dat er meer geld naar de IND gaat, omdat de asielprocedure nu nog veel te lang duurt.

Dat de zogenoemde discretionaire bevoegdheid, om uitzonderingen te maken bij uitzettingen, van de staatssecretaris van Justitie verschuift naar de baas van de IND betekent volgens VluchtelingenWerk niet dat schrijnende gevallen tot het verleden zullen behoren. De IND gaat deze gevallen in de eerste procedure beoordelen, terwijl deze vaak pas later ontstaan, zegt VluchtelingenWerk. „We vrezen dat de barmhartigheid die de discretionaire bevoegdheid nu in het asielsysteem brengt, verdwijnt.”